Beatriz Reis desmente boatos de que não era camelô antes do BBB: 'Personagem'

Na última quarta-feira, 10, começou mais uma temporada de CARAS Inverno, em Campos do Jordão. A ex-BBB Beatriz Reis (24) foi uma das convidadas dessa nova edição. Depois que encerrou sua participação no BBB 24, alguns internautas apontaram que a ex-vendedora do Brás era uma farsa e que nunca trabalhou como vendedora ambulante. Em entrevista à TV CARAS, ela desmente boatos de que não era camelô e revela: "Personagem".

Dona de uma alegria única e do bordão: "É o Brasil do Brasil!", Beatriz Reis também ficou conhecida por apresentar ao público sua história de superação. Antes de entrar na casa mais vigiada do país, ela menciona que trabalhava como vendedora ambulante na região do Brás, em São Paulo, e tinha como sonho trabalhar na televisão como atriz e apresentadora. Apesar do relato, alguns internautas apontam que essa narrativa não é verdadeira, ela responde os rumores.

"[Falaram] que eu era um personagem, que eu tinha lente nos dentes, só sei dar risada, eu acho uma coisa tão sem sentido para mim, tão sem noção. As minhas fotos causaram muito [rumores] de que eu era um personagem, porque eu tinha fotos bem produzida nas minhas redes sociais, só que eu estava correndo atrás do meu sonho".

Nas redes sociais, algumas pessoas apontaram que Beatriz nunca trabalhou como camelô no Brás por conta de algumas fotos que ela postava em um salão de beleza caro na região de Guarulhos. Ela esclarece que era uma parceria, mas reforça que trabalhava sim como vendedora ambulante antes do BBB 24.

"Eu ia em um salão de alto padrão em Guarulhos, e pedia um apoio para me maquiar, fazer fotos, era uma parceria. Eu [estava] correndo atrás do meu sonho de atriz e modelo. Algumas pessoas sem noção entenderam que eu estava forçando um personagem. Chegaram a falar que eu fui para o Brás para me passar por uma [camelô] para entrar no Big Brother", confessa.

'NUNCA ME SENTI TÃO AMADA'

A popularidade que Beatriz Reis conquistou quando ainda estava confinada no BBB 24 tem ganhado cada vez mais força fora do reality show da TV Globo. Em entrevista à TV CARAS, ela confessa mudanças em sua vida: "Nunca me senti tão amada".

"É muito surreal, onde eu chego é muito carinho, muito amor, sempre sou abordada, tem lugar que eu preciso andar com segurança. É muita gente, e eu amo! Eu me jogo no meio do povo porque eu sou do povo. É muito amor e muito carinho. Eu só agradeço a Deus todos os dias porque eu nunca me senti tão amada na minha vida", avalia.

