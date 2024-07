Beatriz Reis comemora faturamento pós-BBB 24: 'Não tenho do que reclamar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Beatriz Reis deu detalhes de sua vida pós o BBB 24 e comentou que tem se preparado para projetos artísticos

Uma das ex-participantes do BBB 24 mais bem-sucedida, Beatriz Reis confirmou que tem faturado bastante desde que deixou o confinamento do reality global. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-camelô garante que tem trabalhado bastante nos últimos meses, além de estar se preparado para um futuro na TV.

"Não tenho do que reclamar, graças a Deus", se resumiu a ex-BBB, que é uma das convidadas do CARAS Inverno, que neste ano acontece em Campos de Jordão, no interior de São Paulo.

Parte do seleto time de ex-BBBs que seguiram contratadas da TV Globo, Bia tem conseguido circular muito bem dentro do mercado publicitário e fechado grandes parcerias. Além disso, ela também tem se preparado nos bastidores para logo conquistar uma vaga em projetos da casa. "Por enquanto estou fazendo testes, mas eu sou formada em artes cênicas, tenho DRT. Vou começar também a estudar nas oficinas da casa. Mas, assim, estamos aí na luta. Vem coisa boa por aí", adiantou.

Em outro momento da conversa, a famosa comentou sobre sua trajetória de luta para conseguir entrar no reality global, o qual ela se inscreveu mais outras duas vezes e acabou se frustrando ao passar por todo o processo seletivo. Segundo Bia, esse foi o "não" mais marcante de sua vida.

"Eu levei dois 'não'. O primeiro foi o pior, porque eu não sabia como era o trâmite do processo seletivo e eu quase entrei. Você só não sabe que vai entrar na televisão, então me deu um choque. Eu vi os VTs na televisão e aí falei: 'peraí, eu gravei também o vídeo. Por que o meu não está passando? Por que eu não estou lá?' Esse foi bem difícil de lidar", relembrou.