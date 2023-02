BBB23: Amigo de Cara de Sapato pede que Key Alves deponha sobre testemunhar assassinato de lutador

Key Alves diz que testemunhou assassinato de Leandro Lo, amigo de Cara de Sapato, que teve crise de choro após afirmação

Neste sábado, 4, a jogadora de vôlei Key Alves levou o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato às lágrimas! Isso porque a atleta disse que testemunhou Leandro Lo, lutador e amigo do participante do Big Brother Brasil 23, ser assassinado.

Por conta da repercussão da fala de Key, o também lutador Marcus ‘Buchecha’ Almeida, publicou um print da notícia, pedindo que a jogadora de vôlei preste depoimento. “Esperamos seu depoimento, Key Alves, sobre o crime que matou a lenda Leandro Lo. O assassino precisa ser condenado. #justiçaporleandrolo”, escreveu o atleta na publicação.

O caso em questão aconteceu em um show do grupo Pixote, na Zona Sul de São Paulo. O lutador e campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo foi baleado na cabeça depois de uma discussão durante o evento. O policial que atirou no atleta virou réu no caso. Key diz que estava no local e que o crime teria acontecido bem na sua frente.

O momento que Key conta pro Sapato que viu qdo o Leandro Ló foi assasinado com um tiro na cabeça dentro de uma boate.

Leandro era um lutador, um dos melhores amigos do Sapato (tem um podcast no yt que ele fala sobre)



Zero senso falar isso pro cara #BBB23pic.twitter.com/JOlXMf65Lw — PLUFT (@voleimomento) February 4, 2023

Ao saber que Key Alves presenciou a morte de seu amigo, o também lutador Leandro Lo, Cara de Sapato não resistiu e teve uma crise de choro. "Perdi um amigo agora, o Leandro Lo. Ele era lutador. O cara foi tirar com ele, teve uma confusão na festa, aí...", contou o atleta. Em seguida, Key Alves revelou que estava na mesma festa. "Foi na minha frente, eu vi tudo", falou a sister. Ao saber disso, Cara de Sapato desabou e começou a chorar.