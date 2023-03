BBB 23: Sonia Abrão expõe frieza de Gustavo com Key Alves: "Não teve amor!”

Sincera, Sonia Abrão especula que Gustavo se afastou de Key Alves para limpar imagem fora do reality

Durante 'A Tarde é Sua' desta quarta-feira, 08, Sonia Abrão (59) se mostrou incomodada com o recado que Key Alves (23) recebeu de Gustavo (27), no tradicional café da manhã do eliminado no programa 'Mais Você', da rede Globo.

Sincerona, a jornalista deu sua opinião sobre a frieza do comportamento do cowboy com a atleta após ela ser a oitava eliminada do reality: "Que gracinha não... Não sei se foi impressão minha, mas acho que de todas nós. Primeiro ele cumprimentou a Ana, cumprimentou o Louro, depois que ele vai [falar com ela]", começou.

"Não teve amor ou 'que bom que você está aqui fora', 'estou com saudades', 'não vejo a hora de te encontrar', não teve nada disso. E pior, ele começa dizendo 'agora é vida real'. Pra bom entendedor, pingo é letra", continuou.

"Eu achei que foi uma ducha de água fria mesmo, fria não, gelada", frisou Sonia Abrão, se referindo a fala de Key sobre a certeza dela ter encontrado o amor de sua vida no confinamento.

Por fim, na visão da jornalista, o brother foi aconselhado pela assessoria de imprensa a se afastar da amada para limpar sua imagem diante dos telespectadores. "Ele tem uma família conservadora, do interior, essa coisa toda. A gente não sabe o que ele já deve ter ouvido, pode até ser sido pressionado, a gente não sabe", completou.

Key Alves fala sobre rivalidade com MC Guimê

Após ser eliminada na noite de terça-feira, 07, da casa do BBB 23, Key Alves (23) comentou sobre ter prometido embates, mas não cumprir."Não entreguei nada, mas faz parte. Achava que era sempre melhor não causar mais. Meu medo era de estar causando demais", confessou ela.

As comandantes da atração ainda questionaram para a atleta se ela tinha medo de MC Guimê. E Key respondeu: "Não tinha medo dele, por isso que sempre encarei de ser meu adversário. Eu achava muito do que poderia ser ele aqui fora. Esse era o meu medo: será que ele é 'o cara' lá fora? Aí começou a ganhar todas as provas e fiquei pensando: 'Como vou bater de frente com o cara e não estou ganhando nenhuma prova?'. Então coloquei meu pé no chão e falei 'Deixa como tem que ser', mas medo dele eu não tive, não".