BBB 23: Ricardo fica abalado com sonho premonitório

No BBB 23, o brother Ricardo teve pesadelo com a mãe e se desesperou

O brother Ricardo teve um pesadelo após ter um sonho premonitório em que sofria rejeição forte ao sair Big Brother. Nem a mãe dele estava ao seu lado.

Alface contou que viu a mãe o tratando mal e se desesperou. "Sonhei que eu voltava para minha casa correndo, em Aracaju [Sergipe]. Via meu celular, meu Instagram, e eu tinha 640 mil seguidores. Só que eu não conseguia saber se eu estava bem ou mal. Parecia que tinha muito problema. Sonhei muito com minha mãe. Eu queria um abraço, um carinho, e ela não me dava", relatou ele. Vale lembrar que até o momento ele 246 mil seguidores no Instagram.

Pela convivência dos brothers, sobrou até para Gustavo entrar no sonho. "O Caubói ia na minha casa com um amigo dele, e ela não me tratava bem. Eu ficava puto demais", completou.

Relacionamento de Paula e Ricardo

Alface estava bastante envolvido com a última eliminada, Paula. Sobrou para ele, então, o pesadelo e as paródias dos brothers. Eles citaram trecho do discurso de eliminação do apresentador Tadeu Schmidt, que disse: "Até o beijo que no fundo queria dar e não deu."

Os brothers também cantaram no ritmo da música Flor, da dupla Jorge e Mateus. "Não beijou, não deu tempo. Alfacinho não beijou a Paulinha no amor, e ela teve que ralar".