BBB 23: Maíra Cardi critica comportamento de Bruna Griphao e dispara: "Invasiva!"

Maíra Cardi analisou o relacionamento de Bruna Griphao com Gabriel Tavares e criticou o comportamento da sister

Eita! No último domingo, 22, Maíra Cardi (39) usou sua conta no Instagram para se pronunciar a respeito do relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel Tavares, o primeiro casal formado no Big Brother Brasil 23.

Em um papo sincero, a ex-mulher de Arthur Aguiar (33) revelou que não está acompanhando o reality show, mas devido a certas atitudes que estão repercutindo na web, Bruna tem se tornado invasiva por não respeitar os limites de Gabriel.

"Não estou assistindo para opinar e sei bem que quem não assiste na íntegra tem uma visão super errada sobre o que de fato é, mas pelos trechos postados aqui ela parece não respeitar os limites do rapaz", iniciou ela.

Na sequência, Mairá questionou se o caso teria toda a repercussão se os papéis fossem invertidos: "Se fosse ao contrário, todos nós diríamos que ele está sendo super abusivo! Por que nós, mulheres, podemos ser invasivas? Não deveríamos poder, né?", concluiu.

VEJA O COMENTÁRIO DE MAÍRA CARDI:

Foto: Reprodução/Instagram

GENTE!

Na tarde desta segunda-feira, 23, a apresentadora Sonia Abrão deu uma opinião polêmica durante o A Tarde é Sua, da Rede TV. Durante o programa, ela comentou o relacionamento entre Bruna Griphao e Gabriel Tavares.

“Antes mesmo da formação desse primeiro paredão, A gente já discutia sobre esse relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel, que acabou sendo o ponto central de tudo ontem. O posicionamento do Tadeu Schmidt foi muito importante, assim como o chacoalhão que esses dois levaram em público. Se não funcionar com isso, que eles sejam os próximos a saírem realmente”, disse.