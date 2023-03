BBB 23: Mãe de Sarah se abala com ataques à filha: "Críticas equivocadas"

Em desabafo, Mãe de Sarah Aline se desespera após filha sofrer ataques nas redes sociais; veja

Katia Belmira, Mãe de Sarah Aline (25), do Big Brother Brasil 23, surgiu revoltada ao se manifestar contra os ataques que a filha vem sofrendo nas redes sociais. Sincera, a matriarca admitiu ao jornal O Globo, que não sabe como reagir com a exposição que o reality trouxe para sua família.

"Para as mães é muito difícil porque me sinto impotente por não conseguir falar com a Sarah e expor ao público algumas situações que somente quem acompanha o pay-per-view consegue visualizar. Por isso, acabo ficando angustiada, principalmente com críticas e comentários desnecessários e mentirosos", disse ela, se referindo às falas maldosas que estão circulando na web, sobre a filha.

Na sequência, a mãe da sister abriu o coração: "Fico apreensiva e triste, afinal, qual é a mãe que gosta de ver a filha ou o filho passando por críticas equivocadas? As pessoas não acompanham no Globoplay e acham que ela é planta, mas isso é uma mentira".

Por fim, Katia revelou que é totalmente a favor do relacionamento de Sarah com Ricardo (30). "Acho que tudo pode acontecer, ela está aberta para experimentar tudo o que acontece no reality sem medo de viver. Na casa, o convívio é intenso então fica difícil dar um veredito. Gosto muito dele, mas a decisão tem que ser dela", completou.

Paula fala sobre possível trisal com Sarah e Ricardo

No podcast BBB Tá On desta semana, Paula Freitas abriu o jogo e revelou a possibilidade de se envolver em um relacionamento amoroso com o biomédico Ricardo Alface e a psicóloga Sarah Aline.

“Eu falei com a Nina (irmã do Ricardo) que se o Alface disser que a Sarah foi coisa de jogo e se ele quiser beijar minha boca, no próximo dia a gente tá grudado e eu pago hotel, motel e vou pegá-lo horrores”, revelou Paula, durante a entrevista. “Eu torci pra Marvvila se salvar (na Prova Bate-Volta). Sei que vai ser difícil o Alface estar nesse Paredão, que a família vai ficar preocupada, mas vai ser mais bonito a Larissa saindo para o Alface”, contou ela, sobre a Prova Bate-Volta.