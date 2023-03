BBB 23: entrevistada do 'Encontro' surpreende ao detonar sister: "manipuladora"

Mulher na plateia do Encontro analisou psicológico de uma das participantes e não deixou barato

Uma convidada da plateia do 'Encontro' surpreendeu ao fazer comentário sem papas na língua sobre uma sister do BBB 23. Ela comentou sobre as atitudes da jogadora de vôlei Key Alves.

A apresentadora Patrícia Poeta chegou para entrevistá-la e ela logo disparou: "Ela é manipuladora, formou um casal que se ela não tivesse entrado grudada no Gustavo não teria nem olhado na cara dele, porque ela é bem arrogante nas relações. Ela não cria vínculos, tem uma dificuldade para se relacionar que é bem interessante, porque ela é uma atleta e joga em equipe".

Ela, então, revelou sua profissão e a origem da análise: "Eu sou psicóloga e assisto ao BBB porque você vê muitos exemplos de comportamento das relações humanas. Eles esquecem da câmera e a gente percebe quem tem empatia, quem sente se o outro tá mais vulnerável ou não. É a sua humanidade".

Ela continuou descendo a lenha na criadora de conteúdo adulto: "Ela é muito competitiva, mas ela tem algo muito de se colocar no lugar de onipotência, ela está acima de todos lá dentro".

Veja vídeo do Jogo da Discórdia: