BBB 23: Domitila Barros especula inveja dos rivais e dispara: "Difícil engolir!"

Em desabafo, Domitila especula que os brothers do Quarto Deserto sentem inveja de seu título Miss Alemanha

Parece que o clima não anda nada bom entre os jogadores do BBB 23! Isso porque na tarde desta segunda-feira, 06, durante uma conversa com Key Alves (23) e Sarah Aline (25), Domitila Barros (38) comentou sobre as brigas entre os rivais e especulou o real motivo para os participantes não se darem bem com ela.

Segundo a modelo, o motivo da rixa de alguns brothers do Quarto Deserto seria pelo simples fato dela ter sido Miss Alemanha 2022. "Elas não estão acostumadas. A Larissa, um dia desses, contou uma história de que ela foi fazer um concurso e que ela não foi rainha, foi princesa e ficou doída...", iniciou.

Na área externa da casa, Domitila ainda questionou se suas conquistas no reality estariam despertando inveja dentro do confinamento: "Imagina pra uma pessoa que se vê dessa forma engolir que a Domitila veio pra cá como Camarote porque é Miss", comentou.

"E nem é Miss aqui, é Miss fora. Fala não sei quantas línguas e ainda se posiciona. É difícil engolir, é pra se sentir incomodado mesmo", completou a ativista.

A sister ainda revelou que por precaução, antes de entrar no BBB23, ela preparou um material para enviar para a fase final do concurso internacional de beleza."Para as 10 finalistas desejo muita diversão, muito sucesso e como eu sempre disse: não esqueçam os lenços. Eu tive um ano como Miss maravilhoso e desejo muito sucesso e luz para todas", desejou ela.

Sem papas na língua, a ativista disparou: "Eu estou com vergonha de como a gente está jogando. Porque no começo a gente falava muito: o Quarto Deserto está jogando o jogo sujo. Olha como o nosso grupo está jogando, velho", desabafou.

Domitila revela arrependimento

Ainda na tarde desta segunda-feira, Domitila Barros foi sincera ao desabafar com Sarah sobre as suas escolhas dentro do BBB 23.

“Eu estou com vergonha de como a gente está jogando. Porque, no começo, a gente falava muito: 'o quarto deserto está jogando o jogo sujo'. Olha como o nosso grupo está jogando, velho”, disse ela.

Assim, ela contou: “Eu nunca pensei que eu estive no grupo errado. Ontem, quando isso aconteceu, eu falei: 'é a primeira vez que eu estou começando a cogitar a possibilidade de o primeiro erro ter sido o grupo que eu escolhi”. Ela fez esse comentário por causa da atitude de Marvvila, que não seguiu o combinado do grupo na votação, e também da polêmica com Cristian.