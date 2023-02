BBB 23: Conselho de biomedicina detona fala de Bruna Griphao e dispara: "Pode sim!"

Processo? Conselho de biomedicina emite nota para repudiar fala de Bruna Griphao e detona sister publicamente; entenda o motivo

Não é atoa que a influenciadora Bruna Griphao (23) está sendo uma das participantes do BBB23 mais comentada entre os internautas. Isso porque na última semana, a artista vem sendo alvo de diversas críticas por polêmicas que estão rolando pela casa.

Uma das situações que mais incomodou o público e além disso, os profissionais da biomedicina, foi a sua fala durante uma conversa com os brothers, onde ela afirma com toda convicção que os biomédicos não podem realizar nenhum procedimento estético pois não fazem parte da área da saúde.

Entretanto, para não ficar apenas no achismo, a atriz resolveu tirar suas dúvidas com a médica Amanda (31), que logo ressaltou que a classe dos biomédicos tem autorização sim, para realizar qualquer procedimento estético caso possuam especialização na área.

Como era de se esperar, o equívoco de Bruna em sua fala causou revolta em quem trabalha na área. Em nota, emitida pelo Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) esclareceu que, segundo a Resolução nº 197, de 21 de fevereiro de 2011, os biomédicos podem sim atuar no âmbito da saúde estética.

"O fato é que todo e qualquer procedimento estético deve ser realizado por um profissional habilitado e qualificado para realizar os procedimentos. A estética é uma das áreas que mais tem se destacado no âmbito da biomedicina”, afirmou Silvio José Cecchi, o presidente do CFBM.

LIMITE!

Ainda nesta sexta-feira, 24, Bruna Griphao tirou toda a paciência de Amanda. “Ai a Bruna chegou e tipo, começou a falar ‘informações falsas’, sabe meio que zoando o que eu tava falando? Aí eu falei ‘cara, cheguei aqui to falando com a Lari, você tá no meio da conversa, tudo tem limite assim, sabe?”, disse a médica ao desabafar com Fred (33).