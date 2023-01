BBB 23: Com ajuda dos brothers, Guimê dá repaginada no visual e impressiona

Radicalizou! Guimê deixou os telespectadores chocados ao raspar a cabeça no reality

Novo estilo! Nesta quarta-feira, 18, Guimê (30) resolveu mudar o visual dentro da casa mais vigiada do Brasil.

O marido de Lexa (27) deixou os telespectadores surpresos ao dar uma repaginada em seu estilo. É que durante a primeira semana de confinamento, o MC resolveu raspar o cabelo e adotar a cabeça lisinha.

Para a transformação, Guimê contou com ajuda de Tina, Cara de Sapato e Amanda, que mandaram ver no barbeador.

"Calma aí, calma aí, tô muito feliz grato aqui pelo trio da barbearia. Qual o @ da barbearia de vocês para marcar", brincou Guimê. Na sequência, Cara de sapato disparou: "Vamos fazer um corte Ronaldinho aqui". Amanda por outro lado brincou: "Assim é mais caro". "Quem sabe não é o início de uma nova história?", disse Tina.

Recentemente, MC Guimê deu o que falar nas redes sociais! Dentro do BBB 23, ele foi tentar mergulhar com Tina na piscina do reality show e a reação dele repercutiu na web.

VEJA O MOMENTO EM QUE GUIMÊ MUDA O VISUAL:

Perdi tudo aqui kkkkk

3 Gillette na cabeça do Mc Guimê #BBB23pic.twitter.com/1kYLruvX5K — mih (@mimicorreia12) January 18, 2023

Inconformada!

Nos últimos dias, a cantora Lexa usou as redes sociais para desfazer um mal entendido. É que alguns internautas têm confundido o marido MC Guimê com MC Gui (24), citando um episódio que aconteceu na Disney em 2019.

A cantora desabafou: "Não é possível que estão confundindo o Guimê com o MC Gui. São pessoas diferentes gente!", disse.