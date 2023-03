BBB 23: Bruna Griphao é detonada por falta de higiene: "Sangue na porta!”

Bruna Griphao fica sem graça ao ser questionada por colega de confinamento sobre falta de higiene no BBB 23

Na tarde desta terça-feira, 21, Amanda (31) mostrou sua insatisfação com a falta de higiene por parte dos colegas de confinamento durante um bate-papo na casa mais vigiada do país. A sister não citou nomes, mas aparentemente não gostou nem um pouco do estado que encontrou um dos quartos do programa.

Tudo começou quando a médica se queixou para Fred (33) e Gabriel Santana (24) da sujeira que estava no quarto de Bruna (24) enquanto ela dormia tranquilamente. Mas, o papo não durou muito, pois assim que a sister acordou, Amanda correu para a questionar sobre a situação de sujeira que havia encontrado no cômodo.

"Depois você vai jogar o lencinho no lixo, né? Isso aí. Não tô falando por você, você tava deitada. Mas somos em seis mulheres. Ali, fica com um monte de algodão, coisa de olho ali. (...) Tem que ver como vamos fazer", apontou Amanda.

Sem graça, Bruna contornou a situação e apontou que o banheiro estava com a situação muito pior: "A Marvvila disse que ia fazer. Eu não tava menstruada, quase chamei e perguntei: 'Quem aí tá menstruada? Porque tem sangue na porta do banheiro'", retrucou.

Após jantar com rival, Bruna desabafa: ‘Senti algumas coisas negativas’

Na manhã de hoje, 21, Bruna Griphaorelatou durante o Raio-X,a noite diferenciada que teve acompanhada da rival, Domitila Barros (38).

Bruna surgiu tranquila e relatou a noite diferenciada acompanhada da rival: "Ontem foi Jogo da Discórdia, foi uma dinâmica que a gente não estava esperando. E, como a gente sempre fala aqui dentro, se fosse roteirizado, não seria tão perfeito. Acabou jantando eu e Domitila", a loira explicou que se surpreendeu com a dinâmica.

Para surpresa de todos, Bruna também destacou que a conversa não foi de todo mal: "A gente acabou estendendo uma conversa do Jogo da Discórdia. Por coincidência, destino, Deus, universo, pelo que vocês prefiram acreditar. E foi uma conversa... não vou dizer 'incrivelmente boa', mas acho que foi uma conversa necessária”, pontuou.