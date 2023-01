BBB 23: Bruna Griphao diz para Gabriel que "todo mundo merece segunda chance"

Ao acordar, Bruna Griphao conversou com Gabriel sobre relacionamento e afirmou dar outra chance para ele

Após a chamada de atenção para o relacionamento problemático entre Bruna Griphao e Gabriel Fop, dada por Tadeu Schmidt, os dois conversaram pela manhã.

A atriz lamentou a exposição e afirmou estar com vergonha da situação. O modelo respondeu: "Eu também. Eu falei pra Paula, se fosse o contrário, se fosse minha irmã eu derrubava essa porta".

A atriz afirmou que como todo ser humando, ele merecia outra chance. "Mas não tem como saber o que é de fato... Mas todo mundo merece uma segunda chance, você faz o seu e você conta com minha verdade. Você tem que mostrar quem você é", afirmou a atriz.

"Exato, só que agora tem um tempinho. Não vou forçar umas paradas tipo assim, as relações humanas aqui dentro pra mim ficou muito mais difícil. Tipo, de ter uma oportunidade de falar, falar sobre o jogo. De receber informação... eu vou ter que mostrar isso com calma, não posso ter pressa agora e sair falando quem eu sou.", refletiu o ex-peguete de Anitta.

A loira explicou mais de seu ponto de vista:"Não é nesse quesito não. Que sirva de aprendizado pra nós dois, que a gente consiga manter uma relação de amizade. É tipo, respira um pouco nas pessoas que você gosta. [...] Eu queria ouvir mais sobre você, sua vida, quem você é. Eram poucos os momentos que a gente conseguia desfocar do game. Eu entrei muito nessa por causa de você. Entrava muito nessa pilha. Pras pessoas te conhecerem, você tem que se permitir ser conhecido. Sabe, se abrir. E você não é menos jogador por causa disso. Se divertir, relaxar."

Ele entendeu, mas parece que não seguirá o conselho dela por enquanto. "Vou me fechar um pouquinho, porque quero proteger as outras pessoas que tão aqui dentro, que tem família lá fora, que tem seus objetivos. Mas não vou deixar de trocar ideia aqui dentro, Guimê, Ricardo, a Tina que me ajudou muito ontem.", concluiu.

