BBB 23: após ser exposto e julgado, Cristian desabafa no raio-x

No BBB 23, Cristian tentou se explicar sobre últimas jogadas, mas acabou se contradizendo

Durante o raio-x, nesta segunda-feira, 13, o brother Cristian falou sobre os conflitos que se envolveu na casa e tentou se explicar.

Ele afirma que não quis se aproximar de Bruna e Paulacom interesse, como dito por Sarah Aline durante a justificativa de seu voto."Ontem, depois da formação de Paredão, a casa ficou contra mim por algumas situações. Eu realmente não sou uma pessoa que se aproxima das pessoas por algum interesse, não é da minha índole fazer isso", disse ele, que em outro momento perguntou o que os brothers achavam dele se aproximar para conseguir informações.

"Realmente, queria ir para outro grupo, conversar com outras pessoas. Posso estar errado em relação a ter um voto de confiança com o meu grupo, ter falado, verbalizado isso. E aqui as palavras têm muito poder, né? Eles exageram demais nas palavras que a gente fala aqui dentro. Então peço desculpas por isso, por ter formalizado isso", explica.

"Mas eu não aguentava mais jogar em grupo e, muitas coisas que vejo pessoas trabalhando por trás de mim, pelas minhas costas, me influenciam muito, tanto aqui dentro, quanto lá fora. Então peço desculpas por isso, vamos ver as próximas consequências da casa".

