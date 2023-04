BBB 23: Aline é omissa? Entenda por que a sister é criticada na web

Aliança de Aline Wirley no BBB 23 tem feito sister ser detonada e chamada de omissa em meio a supostos casos de racismo

A cantora Aline Wirley (41), uma das integrantes do time Camarote do BBB 23, tem sofrido críticas intensas nas redes sociais após protagonizar uma briga com Cezar Black (34) nesta quarta-feira, 12. Para alguns fãs do programa, ela tem sido omissa e conivente com atitudes equivocadas do seu grupo.

Na ocasião, Aline se meteu em uma briga entre Cezar e Bruna Griphao, onde a atriz gritou com o baiano e o chamou de "moleque", "machista", entre outros adjetivos.

"Assume os seus erros. Vira homem! (...) Você está sendo machista! Você quer que a gente use a pauta? Machista! Ela foi chamada de piranha, de cachorra. Você sabe o que é isso? Seu moleque!", disparou a loira.

Ao tentar se defender, Cezar rebateu: "Me respeite, que eu não sou moleque". Indignada com a reação do enfermeiro, Aline sugeriu que ele iria agredir fisicamente Bruna: "Ou o quê?".

ALINE, DO BBB 23, É OMISSA?

No Twitter, a palavra "omissa" passou o dia inteiro entre os assuntos mais comentados da plataforma. Entre eles, internautas apontam que a sister estaria apoiando ataques racistas Bruna Griphao e de seus colegas brancos ao longo do programa.

"Essa Aline é uma vergonha, uma omissa. DOEU em mim ver ela insinuando agressão da parte do Black, a mulher é preta, mãe de um filho preto, sabe tudo a que os pretos são associados e tem coragem de fazer isso pra defender uma branca ASQUEROSA! A famosa passa pano pra branco", disse uma pessoa.

Outras pessoas lembraram que Aline teve reações parecidas durante a temporada, como na eliminação de Cara de Sapato e MC Guimê, que deixaram a casa por conta de um caso de assédio sexual contra Dania Mendez.

Na época, a ex-Rouge chorou desesperadamente e não entendeu os motivos que levaram eles a serem eliminados. Recentemente, ela também fez uma homenagem ao lutador de MMA em uma brincadeira com os colegas.

Planta omissa, oportunista, que defende com unhas e dentes os brancos e é agressiva com pessoas da sua cor, pq no fundo ela acha que brancos são mais fortes que os pretos. E mais um detalhe importante: Aline disse pra Bruna que queria ser como ela, branca dos olhos verdes. #BBB23pic.twitter.com/R4uevnepPm — Stella Barros (@Stellabarros23) April 13, 2023