Barco com ex de Madonna e ex-BBB encalha no Lago Paranoá, no DF

DJ Jesus Luz, ex-BBB Elis Nair e influenciadores estavam em embarcação que afundou durante festa no Lago Paranoá, em Brasília

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 09h15

Um grupo de cerca de 80 pessoas levou um susto na noite de domingo, 10, durante uma festa em embarcação no Lago Paranoá, em Brasília.

O barco acabou encalhando e correu o risco de afundar, perto do Lake Side, deixando os tripulantes bem assustados. No momento do ocorrido, chovia muito.

Entre os presentes estavam o ex de Madonna (63), o DJ Jesus Luz (35), a ex-BBB Elis Nair e influenciadores digitais.

Aos prantos, a ex-BBB usou suas redes sociais para solicitar ajuda. "O barco que eu estava sofreu um acidente. Estou bem, dentro de uma lancha que nos resgatou. Eu estou meio nervosa, em pânico. A gente está solicitando um apoio porque tem algumas pessoas que estão sem colete, tem outras que não conseguiram resgate", disse ela.

Jesus Luz também foi até a web tranquilizar os fãs após o resgate de todos os passageiros pelo Corpo de Bombeiros. "Tô passando aqui para tranquilizar vocês. Foi uma coisa multifatorial, começou a chover muito e ventar muito, mas, graças a Deus, o socorro chegou muito rápido, ninguém se feriu, ninguém se machucou. Toda a equipe focou muito em acalmar as pessoas, principalmente as pessoas que não sabem nadar, entram em pânico, têm crise de ansiedade, então a gente se preocupou muito em ajudar e fazer tudo funcionar para todo mundo ficar bem", disse o famoso.

