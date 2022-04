Bárbara Heck expõe conversa com Rodrigo Mussi antes de acidente e é criticada pela ex-BBB Anamara

Participante do BBB 22, Bárbara Heck rebateu comentário de Anamara após compartilhar print de última conversa com Rodrigo Mussi antes de acidente

A ex-sister Bárbara Heck (29) usou suas redes sociais para mostrar sua última conversa com o colega de confinamento do BBB 22, Rodrigo Mussi (36).

Em seu Twitter, na manhã desta segunda-feira, 04, a loira compartilhou o print da troca de mensagens com Rodrigo, que está internado no Hospital das Clínicas em São Paulo desde quinta-feira, 31, após sofrer acidente de carro e precisar passar por duas cirurgias.

"No dia do acidente, Rodrigo veio falar comigo dizendo que estava chateado e que não aguentava mais os haters", escreveu ela. "Ele vai ficar muito feliz quando voltar e receber todo esse carinho. Não deixe algo grave acontecer pra falar o quanto admira ou torce por alguém", disse ainda.

Na imagem, Rodrigo desabafa: "Tô de saco cheio de 'hate' [ódio] e fofoca".

A também ex-BBB Anamara (37), que também é amiga do gerente comercial, não gostou muito da atitude e disparou em post no perfil Gina Indelicada: "Pra que meu pai?! Conversa pertence a eles, não a terceiros".

Bárbara, então, fez questão de responder Anamara. "As pessoas têm mania de amar as outras só depois que algo assim acontece. Acho isso triste. Basta ler os comentários aqui, para variar, me tacando hate. O Rodrigo é meu amigo e tenho certeza que ele não se importaria de 'expor' isso", justificou. "Até porque era o que muitas vezes ele dizia e ninguém estava afim de enxergar. Se você não gosta dos meus comentários, simplesmente ignore. É a minha página e eu falo sobre o que quero e sinto. Não precisa concordar, apenas respeite", concluiu ela.

Maroca, que participou da 10ª e 13ª edições do reality, ainda rebateu a resposta de Bárbara: "Entendo que seja um alerta dela, mas poderia alertar sem expor a conversa, quando vou postar alguma conversa que achei interessante com meus amigos, com teor engraçado, ou alerta, eu peço autorização à outra parte para fazê-lo. Neste caso não seria possível. Poderia fazer o alerta sem mostrar a conversa entre os dois. Não estou jogando hate em você, pois não discursei ódio, e comentei aqui na página, não na sua, porque nem te sigo", disparou.

Diogo Mussi, irmão do segundo eliminado do BBB 22, Rodrigo Mussi, falou sobre o quadro clínico do gerente comercial no domingo, 03, ao compartilhar boletim médico. Segundo ele, Rodrigo teve uma melhora significativa nas últimas 24 horas, mas segue na UTI apesar da evolução clínica.

Nesta segunda-feira, 04, os adms das redes sociais de Rodrigo publicaram um registro com mesnagens de artistas para o ex-BBB e agradeceram: "Boa tarde! Enquanto esperamos o próximo boletim médico dessa tarde, os fãs do Rodrigo separaram algumas das mensagens de amigos e pessoas que Rodrigo admirava muito, torcendo por ele e jogando energias positivas! Rodrigo ficará muito feliz com todo apoio de cada um de vocês".

Confira os posts de Bárbara Heck e Anamara sobre Rodrigo Mussi:

No dia do acidente, Rodrigo veio falar comigo dizendo que estava chateado e que não aguentava mais os haters. Ele vai ficar muito feliz quando voltar e receber todo esse carinho.



