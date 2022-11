Bárbara Evans rebate críticas sobre o seu corpo após emagrecer 25 quilos

Na tarde desta segunda-feira, 28, Bárbara Evans(31) decidiu utilizar sua conta no Instagram para rebater os comentários maldosos quem vêm recebendo sobre às mudanças no seu corpo, após perder 25 quilos, que adquiriu durante o período da sua gravidez.

Em vídeo publicado em seus stories, Bárbara desabafou: “Quando eu estava grávida, vocês estavam me chamando de obesa, que eu estava horrorosa, estava gorda, estava isso e aquilo. Agora que eu estou magra, vocês estão falando que eu estou muito magra. No fundo, vocês não têm que falar porr* nenhuma, quem tem que saber sou eu”, iniciou ela.

“E quanto mais vocês falam que eu to magra, mais feliz eu fico. Pode me chamar de Olivia Palito. Qualquer coisa dessa, eu adoro, me sinto maravilhosa. Faltam 10 dias para o meu casamento e vamos com tudo. Vou para São Paulo experimentar o vestido, e não se preocupem que eu estou ótima. Minhas roupas estão caindo feito uma luva, isso que eu chamo de vida”, finalizou Bárbara.

Recentemente, a modelorevelou a data de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro (32). Em uma caixinha de pergunta no Instagram, uma internauta questionou: "Você não é casada no papel?", Evans respondeu: "Somos sim. Agora só falta o casamento religioso", explicou. "Quando será o religioso", perguntou outra. "Dia 9 de dezembro", respondeu a filha de Monique Evans (66).

Vale lembrar que o casal oficializou a união no civil em maio de 2020, mas devido à pandemia da covid-19 eles não conseguiram realizar a cerimônia no religioso.

VEJA O DESABAFO DE BÁRBARA EVANS: