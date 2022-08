Bárbara Evans rebate críticas sobre a criação da filha: "Vou fazer o que eu quiser"

A modelo Bárbara Evans falou sobre as críticas que recebe devido ao modo que cria sua filha, Ayla, que está com quatro meses

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 17h48

Bárbara Evans (31) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para fazer um desabafo. A modelo, mãe de Ayla (4 meses), vem recebendo algumas críticas devido ao modo que cria a menina, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro (31).

"A filha é minha. Fiquei com ela nove meses em minha barriga. Sofri para ter ela, quis muito ter. Então, se eu deixo ela na televisão, no celular, no iPad, se a deixo de cabeça para baixo, se sento, se a coloco no chão, se eu rolo ela, se durmo em cima dela, não interessa. A filha é minha, vou fazer o que eu quiser com ela, Brasil. Ela assiste a Galinha Pintadinha maravilhosamente bem. Eu amo aquela galinha. Não tem a tal 'Viva a Mariana?' Viva a Mariana, mesmo, porque graças a ela a gente tem um pouco de paz", disparou ela.

Em seguida, Bárbara também falou sobre as mensagens que recebeu porque as babás de Ayla não usam uniforme. "Ninguém tem nada a ver com isso, mas vamos lá. Elas têm uniforme, mas eu dou liberdade. Se elas quiserem usar, trazer para a viagem, podem. Se não quiserem, optarem por usar as próprias roupas, também podem. A gente sempre conversa como livro aberto. Considero elas da família, tratam a minha filha como se fosse delas. É recíproco aqui em casa. Ninguém tem nada a ver com isso", finalizo.

Mesversário da filha

Ayla completou quatro meses de vida na última quarta-feira, 3, e Bárbara Evans comemorou a data na internet. No Instagram, ela compartilhou uma sequência de cliques encantadores em que a herdeira aparece toda sorridente, usando um macacão, um laço na cabeça e um sapato vermelho, e se declarou. "É um amor que não dá para explicar!! A mãe ama demais você minha filha. Obrigada pelos 4 meses mais felizes da vida da mãe!! Eu estou preparada para ser sua melhor amiga pra sempre."

