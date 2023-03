Bárbara Evans rebate críticas após perder peso impressionante depois da gravidez

Modelo Bárbara Evans responde internautas que a criticam por estar magra após gravidez

Nesta terça-feira, 28, a modelo Bárbara Evans (31) decidiu usar suas redes sociais para responder aos seguidores que criticam sua perda de peso impressionante depois da gravidez. A loira é mãe de Ayla, de apenas 11 meses, fruto de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro (31).

Em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, a musa aproveitou para explicar para seus seguidores como conseguiu perder 25 quilos depois que deu à luz a sua filha, claro, com ajuda de uma profissional especializada. Porém, deixou claro para os fãs que é assim que ela gosta de estar.

“Sei que vocês falam sempre que eu estou muito magrinha, mas esse é o jeito que gosto de ficar! Bem sequinha”, declarou Bárbara, revelando que está bem feliz com o resultado de todo o processo, mas achou necessário explicar para os seguidores que a criticam por conta da perda de peso que teve.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)



Detalhes da mansão

Recentemente, Bárbara Evans usou as redes sociais para dividir os detalhes de sua nova mansão de luxo. As obras da residência, digna de um palácio, estão quase chegando ao fim, por isso, a modelo abriu as portas e fez um mini tour pelos cômodos deslumbrantes da casa. "Estou indo ali na casa mostrar um pouco para vocês. Estou levando a cria junto para ver a piscina cheia", contou ela, mostrando em seguida os detalhes do lugar.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!