Bárbara Evans posa só de roupão minutos antes de subir ao altar

A modelo Bárbara Evans abriu o álbum de casamento e dividiu registros inéditos dos bastidores da cerimônia

Na tarde desta terça-feira,13, a modelo Bárbara Evans (31) surpreendeu a web mais uma vez ao compartilhar cliques inéditos dos bastidores de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro, que aconteceu no último dia, 09, no interior de São Paulo.

Para relembrar o momento especial, a filha de Monique Evans (66) publicou em seu feed do Instagram, alguns belíssimos registros de seu visual antes de subir ao altar. Nas imagens, a loira aparece de roupão, com a maquiagem e cabelo prontos

Esbanjando beleza, Barbára impressionou ao posar usando um robe branco com detalhes em plumas, minutos antes de colocar o vestido de noiva. "Quase pronta para o grande momento! E as plumas que luxo!", escreveu ela na legenda do post.

E, é claro que os admiradores elogiaram a beleza da modelo através dos comentários: "Incrivelmente linda", disse uma. "Linda", babou outra fã. "E eu participei de tudo!! Obrigada por cada momento mágico!! Te amo", disse a mãe da modelo.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BÁRBARA EVANS: