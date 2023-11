Bárbara Evans já foi criticada por expor outra funcionária; relembre o caso

Bárbara Evans recebeu críticas ao exibir outra funcionária trabalhando com roupa diferente dentro de sua casa

A influenciadora Bárbara Evans (33) voltou a ser criticada por compartilhar em seu perfil do Instagram um registro ao lado de uma funcionária. Há menos de dois meses a loira foi detonada por uma seguidora ao mostrar uma moça uniformizada em sua casa.

“Coitada da Néia, até ela precisou se ‘adequar’ e colocar uniforme de doméstica”, dizia a mensagem enviada por uma seguidora. Na tentativa de se defender, Bárbara pediu para a funcionária explicar seu ponto de vista.

Identificada como Néia Alves, a moça revelou que ela mesma havia solicitado para a patroa o uniforme. Segundo a mulher, a roupa se faz necessária no ambiente de trabalho, para manter a organização e higiene.

"Eu estou usando uniforme porque pedi. Não fui obrigada, não sou obrigada! Eu venho trabalhar do jeito que me sinto confortável. Mas eu pedi para evitar que o cabelo caia na comida e poder ficar apresentável, bonitinha, eu ein! Vai lavar uma louça! Falar da minha roupa...", disparou ela.

Neia reafirmou que costuma usar um visual diferente de quando está trabalhando e não se importava com o uniforme. "O meu look é todo de academia, e eu gosto de colocar avental e touca para ficar apresentável, bonitinha, para poder receber as pessoas em casa. Você não me obrigou. Essa é a realidade nua e crua", finalizou.

DETONADA NA INTERNET

Nesta sexta-feira, 3, Bárbara Evans virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após compartilhar um vídeo no qual uma funcionária negra aparece agachada tentando encher uma piscina inflável com a boca. A situação foi vista como abusiva e racista por parte da famosa.

Com a repercussão negativa do vídeo, Bárbara precisou vir a público tentar explicar o ocorrido. Ela conta que o registro apenas foi um rápido momento do dia e que a piscina não foi enchida com a boca, mas sim com o auxílio de um secador de cabelos.

"Vocês são faladeiras demais. Sabe como a gente encheu a piscina? Com o secador de cabelo. Acontece que tem alguns bichinhos que é [pra encher] com a boca mesmo, não dá para colocar a bombinha", explicou.

"Eu, grávida, também estava enchendo. Ai eu levantei para poder filmar. Estava ela e Roninho enchendo. Vocês são faladeiras demais, você acha que aquela piscina inteira a gente encheu com a boca? Então antes de criticar os outros, procurem saber. Isso é muito feio!", declarou Barbara.