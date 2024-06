Bárbara Evans diz que filho já tem previsão de alta e desabafa: "Cansada"

Bárbara Evans compartilhou notícias sobre seu filho Antônio, de 6 meses. Ela contou que ele está melhor e deve ter alta em breve

Na manhã desta quarta-feira, 5, a influenciadora digital Bárbara Evans compartilhou em suas redes sociais notícias sobre o estado de saúde de seu filho Antônio, de 6 meses, que foi diagnosticado com bronquiolite e está na UTI. A apresentadora contou que ele está melhor e deve ter alta em breve.

"O dia começou cedo aqui no hospital como sempre. E a noite não foi boa para mim. Para o Antônio foi ótima então é isso que importa. Antônio já fez fisioterapia, a pediatra já veio e olhou ele. Já comçamos o desmame dele. Então o plano é no final da manhã ver como ele está, baixar mais um pouco, a tarde mais um pouco e de noite tirar. Estou no meu limite. Eu vou ver como ele vai estar depois do almoço", disse a influenciadora.

Em seguida, ela contou que pretende ir para casa e deixar o filho sob os cuidados do marido Gustavo Theodoro. "Eu estou muito cansada. Não tem explicação. Eu preciso entender os meu limites e estar bem para passar energia boa para ele. Mas eu só vou no final da tarde. Vou, tomo um banho, mato a saudade dos meus filhos e amanhã cedinho eu volto. Se Deus quiser amanhã ele vem para o quarto e a gente espera mais 24 horas e sábado estamos indo embora pra casa todos juntos. Só notícias boas", completou.

Nesta quinta-feira, 5, a influenciadora contou que o filho estava apresentando melhoras."Antônio passou bem a noite, fez aspiração, saiu bastante catarro. Segue aqui no cateter, mas está tudo bem. Ele está bem sonolento, bem cansadinho. Agora, ele vai fazer fisioterapia de novo, vamos colocar um supositório porque ele ainda não fez cocô, e vamos dar um banho de gato", noticiou a famosa, que também é mãe de Ayla, de 2 anos, e Álvaro, de 6 meses.