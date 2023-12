Bárbara Evans comenta diferença entre o pós-parto de gestações

Bárbara Evans deu à luz Álvaro e Antonio há um pouco mais de 15 dias e comparou a recuperação entre o pós-parto dos gêmeos e da Ayla

Nesta sexta-feira, 15, Bárbara Evans foi às redes sociais para conversar com os seus seguidores e falar um pouco sobre como está seu corpo após dar à luz os gêmeos Álvaro e Antônio, que nasceram no último dia 28.

Em seu story no Instagram, a influencer e atriz, diz que está com muita pele na região da barriga e a diferença do primeiro pós-parto:"Gente, deixa eu falar uma coisa, essa gestação está demorando mais para voltar. Olha aqui, isso é pele. Viram?", disse ela, apontando para o local. "Pele, minha gente, muita pele", diz a modelo.

"Mas está tudo bem, aos poucoa a gente chega lá. Aos poucos, bem aos poucos mesmo, mas está bom", finalizou

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mafalda (@mafaldamc2019)

Evans deixou a maternidade com os gêmeos Álvaro e Antônio no último dia 1º. Álvaro foi encaminhado para a UTI neonatal, momentos depois do nascimento, por conta de problemas respiratórios. O pequeno foi liberado para ir para o quarto três dias depois. Eles nasceram pesando 2.090g e 2.356g, respectivamente. A modelo também é mãe de Ayla, de 1 ano, ambos frutos de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans passa mal com um dos filhos no colo

Bárbara Evans viveu um momento de tensão na quinta-feira, 14, enquanto estava cuidando de um dos filhos gêmeos. Ela contou que começou a se sentir mal enquanto segurava o filho no colo e ficou assustada com o que aconteceu.

“Gente do céu, passei mal real. Minha pressão foi a 16 por 8, e olha que minha pressão é superbaixa. Não sei o que aconteceu. Começou a me dar dor de cabeça, aí me deu um troço, uma queimação, falei: ‘Meu Deus, estou morrendo’”, disse ela.

E completou o seu relato: “Estava até com um deles no colo, nem lembro qual que é. Fiquei assustada. Tomei remédios para dor de cabeça. Sempre tive pressão baixa, então acho que é estresse. A gente cansa também, e ficar falando desse assunto mexe comigo, do engasgo da Ayla. Na verdade, não é mais o engasgo, é da aspiração, enfim”.

O que aconteceu com a filha de Bárbara Evans?

No último domingo, 10, a modelo Bárbara Evans surgiu desesperada nas redes sociais depois que a filha precisou ser operada após sofrer um acidente doméstico. A pequena engasgou com pedaços de amendoim que ficaram presos em sua garganta, dificultando a respiração. Ao observar o chiado, a influenciadora correu com a pequena para o hospital.

Após o susto, a pequena passou pelo procedimento cirúrgico e agora segue em recuperação com o apoio de uma equipe médica, incluindo pediatras e fisioterapeutas: "Ontem, quando o fisioterapeuta chegou aqui, ele falou que ela tinha dado uma piorada, mas aí depois da fisioterapia melhorou",Bárbara detalhou o processo de recuperação em suas redes sociais.