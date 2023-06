Bárbara Evans choca web ao revelar valor exorbitante da conta de luz da mansão

TUDO ISSO? A modelo Bárbara Evans chocou ao revelar valor mensal da conta de luz de sua casa no interior de São Paulo

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans deixou os fãs chocados nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 07. Enquanto interagia com os fãs na caixinha de perguntas sobre sua vida, maternidade e gestação, a loira foi questionada sobre suas finanças:"Qual o valor da sua conta de luz?", indagou um internauta.

A influenciadora ficou surpresa com a pergunta, pois não sabia responder ao certo os valores que paga mensamente, com isso ela contou com a ajuda de sua funcionária, Néia, que toma conta de suas finanças. "Neia, vem cá! O povo tá perguntando qual o valor da conta de luz", disse ela.

Logo em seguida, Neia surgiu e tirou a dúvida de todos: "Aqui na empresa Teodoro, é R$1500, R$1600 de energia", explicou a funcionária, ao justificar que o valor é devido aos gastos da casa com as duas geladeiras, ar-condicionado, secadora e banho da pequena Ayla, primeira filha de Bárbara com o empresário Gustavo Theodoro.

Na mesma sequência de perguntas, Bárbara decidiu responder um questionamento frequente dos seguidores. É que os fãs ficaram intrigados pelo fato dos filhos da loira não herdarem seu sobrenome ‘Evans’.“Os meninos não terão o sobrenome EVANS porque o EVANS é de um antigo marido da minha mãe, que faleceu. Ela optou por deixar o Evans, pois já era conhecida por ele”, revelou.

VEJA O STORY DE BÁRBARA EVANS:

Foto: Reprodução/Instagram

