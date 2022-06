Bárbara Evans celebra primeira festa junina com a filha, Ayla

A modelo Bárbara Evans encantou os fãs ao mostrar a filha em sua primeira festa junina

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 19h54

Bárbara Evans (31) mostrou que sua família está curtindo a época junina.

Nesta sexta-feira, 24, a modelo compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos em que a filha, Ayla (2 meses), aparece usando um look e um laço na cabeça com detalhe xadrez.

Ao dividir os registros, a mulher de Gustavo Theodoro (30) celebrou o momento. "Nossa primeira festa junina juntos", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Que princesa", disse uma seguidora. "Que família linda", comentou outra. "Que fofura. Ayla está uma boneca", escreveu uma internauta. "Coisa mais fofa. Que Deus abençoe essa família linda", comentou uma fã.

Essa não é a primeira vez que Bárbara mostra a filha com look junino. Recentemente, a modelo encantou os seguidores ao mostrar Ayla vestida de caipirinha. "Minha princesa de caipirinha", se derreteu a mamãe coruja.

Confira os cliques de Bárbara Evans com a família: