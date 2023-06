Bárbara Borges tem atitude inesperada em meio a rumores de término

Em meio a rumores sobre o fim do namoro com Iran Malfitano, Bárbara Borges tem atitude inesperada durante viagem

O suposto término relâmpago do relacionamento de Bárbara Borges e Iran Malfitano deu o que falar entre os internautas! É que o ator acabou virando alvo de críticas após compartilhar uma sequência de cliques com uma mulher misteriosa, porém o que ninguém sabia é que, Luiza Hermeto, é sua irmã.

Novamente, na manhã desta terça-feira, 06, a campeã de A Fazenda e ex-paquita, se tornou assunto na web. Isso porque a loira fez questão de desmentir todos os boatos acerca do fim de seu romance com o astro.

Após toda a repercussão do assunto, Bárbara Borges mostrou que está tudo bem entre o casal e até escreveu o nome de Iran na areia, em uma praia paradisíaca, durante sua viagem pelos Lençóis Maranhenses. "Mais um carrossel dos Lençóis inspirada em amor próprio, declaração de amor, amor de companhia (((amor))) pelo presente que é viver! Eu agradeço", declarou ela na legenda do post.

Vale lembrar que Bárbara e Iran se conheceram enquanto os dois estavam confinados no reality show, A Fazenda, da Record TV. Entretanto, os pombinhos só engataram um romance após o final do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Borges 🌻 (@barbaraborgesoficial)

Há poucos dias, Bárbara Borges fez algumas revelações polêmicas sobre seu relacionamento com Iran Malfitano, durante uma entrevista com Danilo Gentili no programa 'The Noite' do SBT.

“A gente se encontrava e não tinha aquela coisa de olhar, o universo conspirou para colocar nós dois na Fazenda… Demorei a entender que estava apaixonada. Acho que, na verdade, demorei a aceitar”, disse ela, ao confessar que entrar no reality não era um sonho.

“Já estavam rolando conversinhas. Estava doida para encontrar com o Iran. A gente ficou a noite inteira no sofá de mãos dadas, se abraçando, bem adolescente. Aí o Shay falou ‘por que vocês não dão um beijo logo?”, contou.