Bar emite nota contra mulher que cometeu crime contra filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

O estabelecimento emitiu uma nota repudiando a atitude da mulher que disparou ofensas aos filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e uma família angolana

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 16h33

Neste domingo, 31, o bar Clássico Beach Club emitiu uma nota sobre o caso de racismo contra os filhos de Giovanna Ewbank (35) e Bruno Gagliasso (40) no estabelecimento no último sábado, 30.

No texto, eles repudiaram a atitude da mulher e se colocaram à disposição da polícia caso seja necessário divulgar imagens do local.

"O Clássico Beach Club vem pela presente repudiar as condutas criminosas e racistas praticadas por uma mulher branca contra os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, além de turistas angolanos que estavam no nosso restaurante em Portugal. O Clássico Beach Club prestou toda a assessoria às vítimas e se coloca à disposição para fornecer as imagens e auxiliar na responsabilização da criminosa, que foi presa em flagrante. Lamentamos que em 2022 tais condutas ainda sejam perpetradas e reforçamos nosso compromisso em combater práticas racistas e discriminatórias. Informamos ainda que esta pessoa está banida dos restaurante da rede", disseram.

No sábado, 30, circulou na web um vídeo de Giovanna Ewbank discutindo com uma mulher em um restaurante em Portugal, após seus filhos sofrerem racismo. A assessoria de Gio e de seu marido, Bruno Gagliasso, soltou, em suas redes sociais, uma nota oficial se pronunciando sobre o caso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clássico Beach Club (@classicobeachclub)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!