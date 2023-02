Baile do Havaí 2023

O Baile do Havaí é o evento mais tradicional e mais aguardado da região de Jundiaí

Depois de mais de dois anos de hiato, por conta da pandemia, a festa mais esperada da cidade jundiaiense voltou com força total.

Esse ano o evento foi apoteótico, além de ser a 40ª edição, teve como atração principal uma das bandas brasileiras mais icônicas: o Skank. A banda mineira, com mais de 30 anos de estrada decidiu encerrar suas atividades como grupo e, para finalizar as em grande estilo, estão terminando em março de 2023 uma turnê de despedida que começou no início de 2022.

A festa contou com um público de quase 4.500 pessoas, que além da maravilhosa apresentação do Skank, pode curtir o show da banda Santa Maria e ainda terminar a noite sambando com integrantes da bateria da Arco Íris Acadêmicos do Samba, tradicional escola de Jundiaí.

O Clube

O Clube Jundiaiense é uma associação civil de fins não econômicos, que tem como finalidade propiciar aos seus associados a prática de atividades esportivas e sociais, bem como realizar, em suas sedes central e de campo, atividades de caráter cultural, cívico, ecológico, filantrópico ou mesmo educativo.

Com mais de 14 mil associados, e com uma movimentação diária de aproximadamente 2 mil pessoas, o Clube oferece uma grande diversidade de serviços e uma das mais completas infraestruturas de esporte e lazer de todo o estado de São Paulo.

Sua sede de campo registra 255 mil metros quadrados e abriga várias opções de esportes, lazer e bem-estar, além de bosques com mata nativa, lago, alamedas, restaurante, academia, área de churrasqueiras, Complexo Esportivo e Conjunto Aquático.