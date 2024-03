Baby do Brasil volta a falar de diálogo inusitado com Ivete Sangalo no carnaval: 'Deus fez o que Ele queria'

Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, Baby do Brasil relembra episódio do "arrebatamento" com Ivete Sangalo e afirma que o que aconteceu é providência divina

Baby do Brasil (71) voltou a falar sobre o polêmico diálogo entre ela e Ivete Sangalo (51) durante o carnaval, que causou o maior alvoroço nas redes sociais. Na ocasião, quando Veveta passava com o seu trio elétrico em frente a um camarote em Salvador, cantando o hit Macetando, a veterana, que estava no local, pegou um microfone e declarou: “Todos atentos porque nós entramos em apocalipse". Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, Baby conta que tentou entrar em contato com Ivete, mas ainda não obteve resposta, e ressalta: "Deus fez o que Ele queria".

A cantora explicou que depois do ocorrido, enviou um recado para a conterrânea por meio de sua produção. "A gente ainda não conseguiu conversar. Mandei um recado para a produção avisando para ela que eu a amava e que esse amor é eterno. E que a hora que ela pudesse, para gente estar junto porque é muito importante. As notícias começam a criar aquela coisa como se houvesse entre mim e ela alguma coisa amarga, mas não. De jeito nenhum. Foi algo incrível!", diz.

"Obviamente que ela pode ter assustado porque é normal. Estou pensando que você vai falar uma coisa e você fala outra, né? Como você está falando em apocalispe? Depois, eu estava rindo porque imagino que para qualquer pessoa seria uma surpresa inacreditável, né? E o lindo foi que o susto da Ivete com tudo isso junto, gerou isso. Então, Deus fez o que ele queria. Daqui a pouquinho, um trabalho especial na minha rede social, só para gente estar trocando figurinhas sobre arrebatamento e apocalipse", continua Baby.

O diálogo inusitado aconteceu na madrugada do domingo de carnaval, no meio da folia de Salvador. Quando Ivete passava com o seu trio em frente a um camarote, Baby soltou: “Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-Lo. Obrigada, galera”.

Veveta reagiu imediatamente. “Eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse", disse. A veterana chegou a pedir que Ivete que cantasse Pequena Eva, mas ela se recusou. “Eu vou cantar um macetando porque Deus está mandando um macetando, certo? É o macetando de Jesus", emendou.