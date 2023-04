Babá da filha de Virginia Fonseca se pronuncia sobre polêmica: ''Mega chateada''

Após polêmica com Evaristo Costa, babá da filha de Virginia Fonseca, Carina Costa, abre o jogo sobre seu trabalho com a influenciadora

A babá da filha de Virginia Fonseca (24) se pronunciou na rede social após um vídeo dela com Maria Alice (1) no colo receber um comentário do ex-global Evaristo Costa (46). Em sua rede social, Carina Costa escreveu um textão sobre o episódio, em que a pequena preferiu seu colo ao da mãe, e opinou sobre a situação.

"Então, hoje ao ver essa postagem do Evaristo eu fiquei mega chateada com comentário desnecessário!”, desabafou a profissional sobre o momento ter recebido o comentário do apresentador de que: "mãe é quem cria".

Carina explicou o contexto em que o momento aconteceu com Maria Alice. “Nesse vídeo está claro que ela apenas queria fugir da vacina, como ela me viu ao lado em pé, ela deve ter pensado: ‘mais fácil a Cacá me tirar daqui’, toda vez é a mamãe que me segura pra me darem 'picadinhas'”, comentou.

A funcionária então fez questão de esclarecer a polêmica e enalteceu o papel da influenciadora como mãe. “Virgínia, você é uma mãe f…, uma mulher tão nova e que soube trilhar um caminho para construir e deixar um legado para suas filhas, você está no caminho certo pode ter certeza. Porque só critica quem não consegue fazer igual, ou melhor. Você é uma mãe incrível, uma mãe espetacular e você sabe disso, se você não fosse uma boa mãe ela não abriria esse sorriso lindo pra você, não dava beijos em você, não iria atrapalhar o seu café da manhã”, elogiou a babá.

Leia também:João Guilherme joga a real sobre Zé Felipe e Virginia Fonseca: ''Barraco armou''

Nesta quarta-feira, 04, Virginia Fonseca recebeu um comentário do jornalista Evaristo Costa sobre a filha preferir ficar no colo da babá na hora de tomar vacina ao dela. A repercussão foi negativa e a influenciadora acabou chorando. A família da loira e Zé Felipe saíram em defesa. O ex-global escreveu um pedido de desculpas na rede social.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Evaristo Costa comenta vídeo de filha de Virginia Fonseca: ''Mãe é quem cria''

Evaristo Costa, surpreendeu ao deixar um comentário em uma publicação com um vídeo da influenciadora Virginia Fonseca e sua filha mais velha, Maria Alice, tomando vacina.

No registro, a primogênita do cantor Zé Felipe com a influencer digital apareceu com medo de levar o imunizante e procurou apoio no momento com a babá. Não querendo sair do colo de sua cuidadora, a garota preferiu ficar com a funcionária à mãe.

"Maria Alice vai tomar vacina e prefere o colo da babá do que da mãe (Virginia)", escreveram no tweet. Surpreendendo os internautas, o jornalista se pronunciou deixando um comentário polêmico. "Já ouviram falar: "mãe é quem cria?"", falou o ex-global.

Essa não é a primeira vez que as babás de Virginia Fonseca viram assunto. Recentemente, ao levá-las para a viagem de férias da família para os EUA, a influenciadora digital recebeu críticas.

Veja: