Avó de Ludmilla se emociona ao ganhar apartamento da cantora: "Sofri muito"

A cantora Ludmilla contou a história emocionante de sua avó e mostrou o apartamento que comprou para surpreendê-la

A cantora Ludmilla emocionou seus seguidores ao revelar grande surpresa que fez para sua avó, Vilma Salles. Neste domingo, 20, a artista usou suas redes sociais para revelar que realizou um sonho de sua parente e comprou um apartamento novo para ela morar.

O vídeo publicado em seu Instagram mostra detalhes do imóvel, que tem vista para o mar e passou por uma reforma recente para acomodar Vilma. A mãe de Silvana Oliveira se emocionou ao ver a neta, que esteve viajando com sua esposa, Brunna Gonçalves, pela Europa, e caiu em lágrimas ao ver seu novo lar.

"Minha avó ama a praia e desde criança eu falei que eu ia dar um apartamento para ela perto da praia", disse Ludmilla no registro, logo quando lhe mostrava a vista do Rio de Janeiro em sua varanda. Ela agradeceu sua família pela conquista e celebrou a sua melhora de vida. Deslumbrada com o lugar, Vilma queria fazer a mudança de casas no mesmo dia.

"Eu sofri muito na minha vida. Eu ficava num aluguel, devia e ia para outro, e do outro eu ia. Mas aí um dia eu falei com Deus: 'Cê tem que me dar um destino pra minha vida'. E Deus me deu essas duas bençãos maravilhosas", disse Vilma ao abraçar a filha e a neta.

Na legenda da publicação, Ludmilla se emocionou ao falar sobre sua avó. "Cresci vendo a minha vó sair cedo pra trabalhar e mesmo sem saber do meu futuro, eu sempre falava que um dia daria um apartamento pra ela. Soube que ela foi despejada várias vezes e mesmo assim, continuei acreditando que um dia eu poderia mudar a realidade dela", contou a cantora.

"Hoje to aqui, realizando 2 sonhos em 1, o dela de ter a casa própria e poder dormir tranquila sem se preocupar se amanhã vai ter um teto pra morar, e o meu de realizar o sonho dela. Você cuidou tanto de mim vó, agora chegou a minha vez de cuidar de você do jeitinho que você merece. Te amo!", finalizou Ludmilla após se declarar para Vilma.

Confira a publicação: