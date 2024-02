Autora de best-seller anuncia a própria morte: ‘Se está lendo isso, eu morri’

A autora de best-seller Wendy Mitchell deixou um texto para ser publicado após a sua morte para dar a notícia do falecimento aos fãs

A autora Wendy Mitchell, que se tornou best-sellers de livros nos anos de 2018 e 2022, morreu aos 68 anos de idade. E a morte foi anunciada por ela mesma em um texto que deixou para suas filhas postarem em seu site. Ela decidiu escrever para os fãs pela última vez antes do seu falecimento e as filhas realizaram o desejo da mãe de postar a mensagem na web.

Ao longo de seus últimos anos de vida, Wendy documentou sua luta contra a demência precoce e o Alzheimer, com a qual foi diagnosticada aos 58 anos. Os seus livros de sucesso foram Somebody I Used To Know e What I Wish I Knew About Dementia.

No seu texto de despedida, ela escreveu: “Se você está lendo isso, significa que foi postado por minhas filhas, pois, infelizmente, morri. Desculpe dar a notícia desta forma, mas se eu não tivesse feito isso, minha caixa de entrada estaria cheia de e-mails perguntando se estou bem, o que teria sido difícil para minhas filhas responderem. No final, morri simplesmente por decidir não comer e nem beber mais”, disse ela.

Em outro trecho, ela disse: “A demência é uma doença cruel que prega peças na sua própria existência. Sempre fui uma pessoa de copo meio cheio, tentando reverter os aspectos negativos da vida e criando aspectos positivos, porque é assim que eu lido com isso. Bom, suponho que a demência foi o desafio final. Sim, a demência é uma chatice, mas que vida tive jogando com esse meu adversário para tentar ficar um passo à frente. Fui resiliente ao longo da vida”.

Por fim, Mitchell contou que tomou a decisão de parar de comer e beber. “Não sinto fome nem sede, o que significa que parte do processo seria menos estressante para mim do que para outros. Depois da minha queda em casa, minha adorável amiga veio ficar comigo. Não fiquei deprimida, não fui forçada de forma alguma, tudo se deu apenas à minha escolha. Eu estava pronta. Você pode concordar ou não com o que eu fiz, mas a decisão foi totalmente minha. Por favor, respeite a privacidade das minhas filhas, pois elas não escolheram a vida que eu escolhi, de enfrentar e falar contra a demência”, disse ela.