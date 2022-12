Autópsia revela causa da morte da atriz Anne Heche meses após trágico acidente de carro

A autópsia de Anne Heche foi divulgada e revelou a verdadeira causa da morte da atriz que sofreu um acidente de carro em agosto

Nesta quarta-feira, 7, a autópsia da atriz Anne Heche foi divulgada e revelou a causa da morte da atriz. Em agosto deste ano, Anne colidiu seu carro em uma casa em Los Angeles, o veículo e o imóvel pegaram fogo.

A autópsia divulgada pela revista americana People, revelou que a artista faleceu por conta da inalação de fumaça, e das lesões e queimaduras do acidente.

O documento ainda descartou a possibilidade levantada no mês do acidente, de que Anne estaria sob efeito de substâncias ilícitas no momento da colisão. Porém, a atriz teria usado drogas em algum momento anterior ao acidente.

“O sangue a internação mostrou a presença de benzoilecgonina, o metabólito inativo da cocaína, o que significa que ela usou no passado, mas não no momento do acidente”, dizia o documento.

A presença do opioide fentanil foi apontada pela autópsia, mas foi usada no tratamento da atriz após o acidente: “Isso é corroborado pela falta de fentanil na amostra de sangue coletada na admissão do hospital”.