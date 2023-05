Autobiografia de Britney Spears é adiada após famosos mandarem cartas preocupados com lançamento

Advogados de dois astros que foram affairs de Britney Spears teriam comunicado preocupação sobre o conteúdo da obra

A esperada autobiografia da cantora Britney Spears teve seu lançamento adiado. A motivação teria sido duas cartas de advogados de famosos enviadas à editora responsável pelo livro, Simon & Schuster.

Segundo o jornal inglês ' The sun', dois famosos estão com medo do que a loira pode falar sobre eles e tomaram providências para sondar o conteúdo da obra.

Não se sabe quem são os preocupados, mas vale lembrar que a cantora já teve diversos affairs, incluindo três casamentos. O primeiro, que durou 55 horas em 2004 com Jason Alexander, amigo de infância da estrela. O segundo com Kevin Federline, com quem teve os dois fihos, Sean Preston e Jayden e terminou em 2007, além do atual compromisso com Sam Asghari.

Segundo uma fonte disse ao jornal britânico, a cantora "quer que este seja o momento em que ela fala com o mundo, para contar seu lado da história e esclarecer as coisas". "Há pessoas tentando impedir que ela fale sobre relacionamentos passados, porque alguns serão revelados pela primeira vez", contou.

“Britney é brutalmente honesta no livro - há muitas pessoas nervosas. Notificações extrajudiciais com palavras fortes foram enviadas aos editores por pessoas que conhecem Britney e temem o que ela escreveu. Há preocupações sobre quando eventualmente poderá ser lançado", disse a fonte.

“Ela quis dar tudo de si com este livro e contar a verdade, e é isso que preocupa as pessoas", concluiu o anônimo.

Além dos matrimônios, a cantora já teve relacionamentos com o ator Colin Farrell, o cantor Justin Timberlake, com quem usou o icônico look de jeans no MTV VMA, entre outros.

A obra

Espera-se que a loira fale sobre a crise que tirou sua autonomia em 2007, a tutela do pai Jamie Spears e como está sua vida atualmente após ter vencido o familiar na corte.

Spears deve receber US $ 14 milhões pela obra, aproximadamente R$ 74 milhões e ela será escrita pelo jornalista Sam Lansky.