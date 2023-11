Atriz Samanta Quadrado inicia gravações para longa Colegas 2

Escrito e dirigido por Marcelo Galvão, essa é a sequência de Colegas, obra que marca história do cinema brasileiro

Sucesso de público e crítica no Brasil e exterior, o premiado filme Colegas, lançado em 2013, vai ganhar uma continuação: Colegas e o Herdeiro, ou apenas Colegas 2. As filmagens acontecem em Porto Alegre, Viamão capital e interior do Rio Grande do Sul, respectivamente, e serão concluídas no Uruguai, na cidade de Punta del Este, em uma coprodução entre Gatacine e Globo Filmes, e tem estreia prevista para 2024.