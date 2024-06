Atriz, modelo e ex de Fiuk: Quem é a jovem apontada como affair de Gabigol?

A atriz, modelo, influenciadora e empresária Thaisa Carvalho está sendo apontada como novo affair do jogador Gabigol. Saiba quem é a jovem

Enquanto assistia do banco de reservas à vitória do Flamengo sobre o Fluminense, ontem, 23, Gabigol viu seu nome virar assunto nas redes sociais. Isso porque, após uma foto publicada pelo cantor Jorginho Farias, que contou com Dhiovanna Barbosa. A amiga dela, Thaisa Carvalho, foi apontada como novo affair do craque.

Carioca, Thaisa é flamenguista, modelo, atriz, influenciadora e empresária. Com mais de 128 mil seguidores no Instagram, ela compartilha conteúdos sobre moda, beleza e estilo. No perfil, se apresenta como CEO de um salão de beleza e de uma marca de roupas em Santos. Além disso, possui formação em atuação pela Escola de Atores Wolf Maya.

A jovem de 26 anos também é conhecida pelo público por um outro relacionamento famoso. Ela teve um namoro com Fiuk, de quem era fã desde os 11 anos. Por meio das redes sociais, os dois tiveram um término conturbado.

Como os rumores começaram?

Os rumores sobre o romance da modelo com Gabigol surgiram quando o cantor Jorginho Farias postou uma foto ao lado de Dhiovanna Barbosa e Thaisa, chamando a irmã do craque de "irmã e cunhada" na legenda. Para os fãs mais atentos do atacante, isso foi visto como um sinal de que o romance está acontecendo.

O jogador do Flamengo já havia deixado comentários em fotos da moça usando um emoji de aranha e teia, ao que ela respondeu com emojis de risos e um coração pegando fogo. A modelo também não repostou os stories de Jorginho Farias em seu perfilm mas apareceu celebrando a vitória do Flamengo em cima do Fluminense.

Recentemente, o pai de Gabigol, Valdemir Almeida, publicou uma mensagem reflexiva após foto do jogador usando a camisa do Corinthians viralizar nas redes sociais. Saiba mais!