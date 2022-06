Atriz Mary Mara, de Dexter e Criminal Minds, morre afogada aos 61 anos

O corpo da atriz Mary Mara foi encontrado no último domingo, 26, no rio St. Lawrence, em Nova York

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 16h29

A atriz Mary Mara, conhecida pelos seus papeis nas séries Dexter e Criminal Minds, morreu os 61 anos.

De acordo com o site People, o corpo da artista foi encontrado no domingo, 26, aparentemente ela ter se afogado enquanto mergulhava no rio St. Lawrence, em Nova York.

Ainda segundo a publicação, a morte de Mary foi confirmada pela política local e os oficiais afirmaram que uma investigação sobre o caso está em andamento.

"Uma investigação preliminar sugere que a vítima se afogou enquanto nadava. O corpo da vítima não apresentava sinais de crime", diz a nota oficial da polícia.