Atriz Lupita Nyong'o compartilha fotos com Anitta e surpreende fãs: ''Ícones''

As artistas Lupita Nyong'o e Anitta surgiram juntas em uma sequência de fotos e enlouqueceram os fãs

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 17h35

Nesta sexta-feira, 19, Lupita Nyong'o (39) surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos que ninguém menos que Anitta (29)! A atriz relembrou o encontro as artistas em um desfile de moda.

Nas imagens, as musas exibem sorrisos durante uma conversa animada e logo na sequência, posam para os fotógrafos, "As senhoras Lupita e @anitta", escreveu Lupita na legenda da publicação.

Claro que a cantora brasileira fez questão de comentar. "The prettiest. Miss youuuu [A mais bonita. Sinto sua falta]", disse ela.

Não demorou muito para os amigos e fãs brasileiros deixarem os seus comentários. "Ah…morri de amor! Maravilhosas!!!!", disse Taís Araujo; "Isso é o que eu chamo de abuso de poder", "Duas deusas", "Maravilhosas demais", dispararam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)

ANITTA GRAVA CALDEIRÃO COM MION

Marcos Mion (41) compartilhou em seu Instagram que o Caldeirão receberá uma convidada muito especial! Anitta voltará à televisão brasileira participando do programa. “Finalmente!”, exclamou o apresentador da Rede Globo nos stories que gravou ao lada da cantora. “Fez eu voltar para a TV”, comentou a dona do álbum Versions Of Me.

