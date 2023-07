Atriz de Travessia encontra lotes não contaminados de remédio após caso com filho de dois anos

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, atriz falou sobre tomar decisão difícil sobre saúde do filho

Yohama Eshima (34), que viveu Yone na novela Travessia, descobriu na última sexta-feira, 14, que a medicação de seu filho, de dois anos e dez meses, estaria contaminada. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a atriz revelou ter encontrado lotes não contaminados do remédio após o caso e falou sobre tomar decisão difícil sobre saúde de Tom, que convive com esclerose tuberosa.

"Ontem, conversei com uma neurologista, e ela falou que a ANVISA disse para parar de dar o remédio imediatamente. Só que como eu vou desmamar uma medicação que é super forte - é um anticonvulsivante - de uma criança? Ela falou que a gente tem que tirar essa medicação, porque essa substância chamada Tiaprida - um antipsicótico usado para quem está com abstinência alcoólica - tem uma dose insignificante para adultos, mas, para crianças, a gente não sabe", declarou Yohama Eshima sobre o medicamento Sabril, utilizado por seu filho duas vezes por dia, todos os dias.

A CARAS Brasil procurou o laboratório Sanofi, que produz o remédio Sabril, para falar sobre o caso e sobre os lotes não contaminados, mas até o momento não obteve resposta. "Fiquei pensando no que é menos pior, continuar dando a medicação contaminada ou parar e correr o risco do meu filho ter mais crises convulsivas. Foi muito difícil decidir isso ontem a noite, mas entrei em consenso com o meu companheiro e a gente resolveu dar", acrescentou a mãe de Tom sobre a decisão envolvendo a saúde do filho.

Leia também: Atriz de Travessia desabafa sobre remédio contaminado de filho de dois anos: 'Chorei de raiva'