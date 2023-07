Atriz de Travessia desabafa sobre remédio contaminado de filho de dois anos: 'Chorei de raiva'

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz contou como descobriu que seu filho estava tomando remédio contaminado

Yohama Eshima (34), que estrelou a novela Travessia como Yone, passou por uma situação tensa com o seu filho, Tom, de apenas dois anos e dez meses, na última sexta-feira, 14. A atriz descobriu que o pequeno, que tem esclerose tuberosa, estava tomando um remédio contaminado há, pelo menos, dois meses. Em entrevista à CARAS Brasil, ela contou sobre a situação e desabafou: "Chorei de raiva".

"Passamos por uma situação bem desagradável, desrespeitosa e absurda", começou Yohama Eshima, que contou ter descoberto a informação da contaminação do remédio pelo Instagram de uma amiga. "Já fiquei alerta, achei um absurdo. Entrei em contato com ela e perguntei qual lote era, aí ela me passou os lotes porque recebeu um comunicado do SUS de Santa Catarina sobre os lotes que estavam contaminados. Eu não recebi nenhum tipo de comunicação", acrescentou sobre o remédio Sabril, que teria sido contaminado pelo fármaco Tiaprina. "É um antipsicótico usado para abstinência alcoólica, e meu filho estava tomando isso", explicou a atriz.

A CARAS Brasil procurou o laboratório Sanofi, que produz o Sabril, para falar sobre o caso, mas até o momento não obteve resposta. Yohama Eshima contou que as duas caixas de medicação que seu filho usava há dois meses estavam entre os lotes contaminados: "Quando vi que o lote do meu filho era contaminado, chorei de raiva. Me senti em um descaso completo com a humanidade". A atriz ainda acrescentou que os lotes eram de setembro de 2022: "A gente só ficou sabendo dez meses depois que o lote está contaminado".

