Atriz de 'Travessia' denuncia crime após abordagem na rua: "Ficou falando sozinho"

Atriz de 'Travessia' denuncia crime em vídeo nas redes sociais; veja

Um dos destaques da novela Travessia, a atriz Luci Pereira desabafou nas redes sociais nesta quinta-feira (2) ao ser vítima de um crime enquanto caminhava pela Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

De origem paraibana, a atriz disse que foi abordada por um senhor que a mandou voltar para seu estado de origem.

“Oi, minha gente. Vou contar uma coisinha pra vocês, uma historinha, assim, inusitada. Hoje eu fui pra rua, né? Estava andando pra ir no mercado, de repente, um senhor me abordou. E, aí, começou a falar da novela e tal. Até aí, tudo bem. De repente, ele me perguntou assim: ‘você é de onde?’ Aí, eu disse ‘sou de Campina Grande, na Paraíba'”, disse ela.

Revoltada com o que viveu, ela disse que foi atacada gratuitamente. “Aí, ele disse: ‘pois é, você devia voltar pra lá, que lá é seu lugar. Uma mulher, com essa voz feia, fazendo novela? Tá fazendo o que aqui? Me xingou um monte. Saí andando porque podia até acontecer outra coisa de repente, né? E ficou lá falando sozinho. Pra vocês verem como chegam, né, as pessoas a serem intolerantes, preconceituosas. Dele, eu senti apenas pena, lamentável. Não é mesmo?”, afirmou ela.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luci Pereira (@oficiallucipereira)

RARIDADE

A cantora Alcione voltou a fazer uma participação especial em uma novela. Desta vez, ela gravou cenas no bar fictício 'Encanto da Vila' para a novela Travessia, da Globo. A gravação aconteceu na quarta-feira, 25, e contou com a presença de vários artistas do elenco, comoAilton Graça, Betty Gofman, Lucy Alves, Indira Nascimento, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Marcos Caruso, Vanessa Giácomo e Thiago Fragoso.