Atriz de Renascer, Samantha Jones namora com atriz. Saiba quem é!

Intérprete da Zinha na novela Renascer, Samantha Jones é bissexual e vive um relacionamento longo com uma atriz. Veja as duas juntas

A atriz Samantha Jones, que interpreta a Zinha na novela Renascer, da Globo, é uma mulher apaixonada! De acordo com o Jornal Extra, ela namora há alguns anos com a atriz Manu Morelli.

Nas redes sociais, elas não escondem o amor que sentem uma pela outra e sempre compartilham fotos juntas, trocando carinhos e beijos. Recentemente, Manu se declarou para Samantha.

"Você acha que não dá pra amar mais e aí no dia seguinte você acorda amando mais. Essa coisa regenerativa, incessante e cheia de cuidado que se multiplica, várias vezes mais, mais e mais", disse ela. Então, Samantha respondeu: "Meu Deus, como eu te amo e amo cada um desses seres que a gente cuidou junta. Aiai esse nosso amor hiperbólico e incessante. Obrigada por compartilhar comigo os cafés as manhãs os choros e os nomes de pet. samu eterniza nosso ship e a peixa… Nem te conto minha peixinha".

Recentemente, a atriz da novela das 9 contou que é bissexual. “Eu sou bi. Eles existem, que loucura!”, brincou ao responder seus fãs nas redes sociais.

Confira o resumo da novela Renascer para o período de 21 a 24 de fevereiro:

Capítulo 27 - Quarta-feira, 21 de fevereiro

Norberto desconfia do jeito de Damião. José Inocêncio reage quando Augusto diz ao pai que João Pedro cuidará de suas terras. Tião Galinha e Joana saem em busca de uma vida melhor. Damião fica à espreita, nos arredores da casa de José Inocêncio. Augusto revela a João Pedro sua falta de convicção com a medicina e comenta que se separou da mulher. Padre Santo recolhe Tião e sua família na estrada. Damião pede emprego a Deocleciano. José Inocêncio sugere a Padre Santo que leve Tião para a fazenda do coronel Egídio. Tião e Joana ficam empolgados com a possibilidade de trabalhar na fazenda do coronel Egídio.

Capítulo 28 - Quinta-feira, 22 de fevereiro

Teca decide continuar à procura de Du. Buba provoca um acidente de carro e atinge Teca. A menina não aceita ir para o hospital, apesar da insistência de Buba. Joana agradece a Padre Santo e ao Pastor Lívio pela acolhida na fazenda de Egídio. Buba leva Teca a sua casa para cuidar dos ferimentos da jovem. José Inocêncio manda João Pedro se livrar de Damião e demiti-lo. Eliana vai até a casa de Buba tirar satisfações, e Eriberto a repreende. João Pedro enfrenta José Inocêncio e contrata Damião para cuidar de suas terras. Damião se interessa por Ritinha.

Capítulo 29 - Sexta-feira, 23 de fevereiro

Tião Galinha e Joana comemoram a nova morada na fazenda do coronel Egídio, que se surpreende com a beleza da moça. Deocleciano alerta João Pedro sobre Damião. Chico repreende Ritinha. Buba fica preocupada com Teca, que sente medo. Venâncio fica chocado com o fato de Buba ter atropelado uma mulher grávida. Buba assume seu erro ao trocar o nome de Teca pelo seu na consulta médica. João Pedro avisa a Mariana que o pai o mandou dormir na fazenda para a madrasta não ficar sozinha. Mariana questiona João Pedro sobre o motivo de ele obedecer a José Inocêncio.

Capítulo 30 - Sábado, 24 de fevereiro

Egídio faz uma proposta de trabalho a Tião Galinha, com a intenção de mantê-lo afastado de Joana. Venâncio repudia a ideia de Buba adotar o filho de Teca. Norberto sente saudades de Jacutinga. José Inocêncio pede informações sobre Damião para Norberto. Venâncio pergunta a Eliana o que ela deseja para que eles sigam com a papelada do divórcio. Venâncio pede a Buba que mande Teca embora de casa. Dona Patroa flagra Egídio cheirando um vestido de Joana.