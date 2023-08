Atriz de Amor Perfeito relembra morte em filmagem de longa: 'Ficou marcado'

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz de Amor Perfeito falou sobre trabalho com Breno Silveira antes da morte do cineasta

Ana Cecília Costa (52), que interpreta Verônica em Amor Perfeito, trabalhou com Breno Silveira antes da morte do cineasta por um infarto fulminante, em maio de 2022. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre seu trabalho ao lado do artista na série Dom e relembrou morte em filmagem de longa com Fernanda Montenegro (93): "Ficou marcado".

"Essa série foi muito importante para mim, porque tive a oportunidade de trabalhar com um dos maiores diretores do cinema brasileiro, que era o Breno Silveira. Ele faleceu em uma situação trágica e inesperada, quando eu estava no set de filmagem. Eu tinha sido escalada pelo Breno para fazer o longa metragem Dona Vitória com o papel que seria da avó [ainda] criança da Fernanda Montenegro, e o Breno morreu no set de filmagem. Ficou marcado. Ao menos tive essa oportunidade de ter trabalhado com ele em Dom", compartilhou a atriz de Amor Perfeito.

Dirigida por Breno Silveira em Dom, Ana Cecília Costa também refletiu sobre seu papel na série: "A personagem é uma pastora evangélica que acredita que a catequização dos indígenas é uma coisa boa, positiva, que eles vivem em estado primitivo. A série se passa nos anos 1970, em plena ditadura militar, na abertura da Transamazônica - que tinha como objetivo 'levar a civilização aos indígenas'. O pensamento dessa pastora é alinhado a isso, o que vem nos mostrar hoje que é equivocado, que você não pode por essa visão branca achando que seja superior aos indígenas".

Leia também: Carmo Dalla Vecchia revela constrangimento após cena gay em novela: "Ridículo"

"Nesse sentido, essa reflexão é muito atual, em tempos que estamos sentindo o marco temporal e tudo isso. A gente entende que não existe a superioridade branca em relação aos indígenas, como queria essa pastora. Ela é uma personagem muito paradoxal também, porque ela não chega a ser uma vilã na história, não age acreditando que está fazendo mal, mas ela faz mesmo acreditando que não", completou a atriz.