Atriz de A Infância de Romeu e Julieta perdeu projetos nos EUA; confira

Lis Luciddi é Telma em A Infância de Romeu e Julieta, novela do SBT; a atriz foi convidada para fazer dois filmes nos EUA e perdeu por causa da pandemia

Lis Luciddi (41) está no elenco de A Infância de Romeu e Julieta, a nova novela do SBT. A atriz é a intérprete de Telma, uma fisioterapeuta que é mãe de Lívia (Vivi Lucas), Karen (Jolie) e Ellen (Bella Alelaf). Ela foi convidada para atuar em dois longas nos EUA, mas a pandemia desacelerou os projetos e ela acabou ficando pelo Brasil mesmo. A artista é reconhecida por seu trabalho no teatro e estreia na TV na trama de Íris Abravanel.

O folhetim é a primeira co-produção do SBT e do Prime Video, com estreia nesta segunda-feira (8), às 20h45 na emissora. A personagem de Lis é mãe de três filhas, Lívia, Karen e Ellen, e precisa lidar sozinha com a criação das meninas após a perda do marido no nascimento da filha mais nova. Telma mantém uma carreira estável na fisioterapia, mas enfrenta dificuldades emocionais e financeiras.

A fisioterapeuta trabalha no CEC, onde atende clientes fixos como Fred (Velson D'Souza), Vera (Bianca Rinaldi) e Gláucia (Karin Hills). Em busca de uma vida mais glamorosa, Telma envolve-se num círculo social mais abatido, mas sente-se sempre um tanto alegre. A mulher tem uma queda por Daniel (João Baldasserini), o pai da protagonista. Depois, ela fica encantada por Mauro Ferrari (Felipe Roque), seu novo vizinho e pai de Ian (Miguel Soares) e Alex (Gianlucca Mauad).

A atriz se diverte com a personalidade de Telma e a defende, embora seja diferente dela em muitos aspectos, ela encontra semelhanças entre as duas. A quantidade de filhas e a vida caótica de Telma são contrastes em relação à vida de Lis. "Estou contando os segundos para as pessoas conhecerem os personagens, quero sentir como repercute no público cada núcleo, cada trama... A Infância de Romeu e Julieta é leveza, amor, alegria. Estou louca para assistir à novela também!", disparou ela em entrevista à CARAS Brasil.

"Mais do que alegria, sinto orgulho de vestir o crachá do SBT, emissora que tanto regou minha infância, emissora que me aprovou por teste, sem indicação, sem pedido, por teste. Isso é admirável. A de tudo, estar em cena com Lu Grimaldi, André Mattos, Luiz Guilherme Favati e tantos outros... Nossa! Venci na vida", declarou Lis Luciddi, que é formada em Direito e foi apresentada no teatro em 1997.

"Sinto o gostoso peso de tamanha responsabilidade e entrego até minha última gota de sangue em cada cena, cada fala e cada silêncio de Telma. A Infância de Romeu e Julieta é mais uma obra para a toda a família que ficará marcada para sempre nos corações de quem assistir", concluiu. Antes de entrar para o elenco de A Infância de Romeu e Julieta, ela tinha planos de ir para os EUA atuar em dois filmes, mas a pandemia desacelerou os projetos e a fez continuar no Brasil.