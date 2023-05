Atriz da Globo descobriu traição de namorado famoso na TV; relembre

Atriz que estará em Fuzuê revelou história de traição chocante envolvendo namorado famoso

Conhecida por muitos brasileiros desde a infância, a atriz Fernanda Rodrigues (43) revelou ter descoberto uma traição ao vivo enquanto assistia televisão. Na época, a famosa namorava com André Marques (43), que despontava na TV Globo com o icônico Mocotó, de Malhação.

A declaração de Fernanda foi dada durante participação no programa Que História é Essa Porchat?, em 2020. Na época, a famosa disse que ficou arrasada com o que havia visto, mas que hoje em dia ela e André são grandes amigos.

Segundo Fernanda, o ex-namorado estava a trabalho em Fortaleza, onde participava de um evento de Carnaval. Certo momento ele acabou sendo flagrado pelas câmeras de uma emissora que cobria o local.

"Eu estava assistindo e, de repente, ele começou a falar no ouvido de uma moça. De repente, ele começou a xavecar a moça. De repente, ele beijou a moça", disse ela, que ficou perplexa com o que tinha visto.

"Quem na vida já assistiu ao vivo à própria traição? Eu fiquei assistindo aquilo! Imagina, 16 anos? Cara, meu mundo caiu completamente. Caí dentro de um buraco . Comecei a ligar para o celular dele e só na caixa postal porque ele estava lá ocupado", disse ela, que atuou com André na temporada de 1995 de Malhação.

Atualmente casada com Raoni Carneiro, com quem teve dois filhos, Luisa e Bento, a atriz se derreteu de elogios pelo amigo. "O André e um cara muito especial e divertido. Aprendi demais convivendo com ele", afirmou.

"Tenho orgulho do cara que ele virou, do profissional que ele virou. Sei que pode parecer absurdo, mas tenho orgulho de ter vivido coisas legais com ele", finalizou a famosa, que está escalada para a novela Fuzuê, da TV Globo.