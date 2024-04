Atriz brasileira nos EUA abre o jogo sobre assédios na profissão: 'Sobrevivi'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bia Borinn reflete sobre representar o Brasil como atriz nos EUA

Bia Borinn, que participa do filmeMúsica ao lado de Camila Mendes e Rudy Mancuso, fez carreira como atriz brasileira nos EUA. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista reflete sobre representar seu país de origem no exterior e abre o jogo sobre assédios na profissão: "Sobrevivi".

"Já passei muito por sexualização por ser brasileira aqui fora. No Brasil também. Durante o movimento Me Too, eu estava aqui nos Estados Unidos, vivi isso. Vi o reflexo disso no Brasil. Sou de uma geração que cresceu sendo assediada por diretores", conta sobre o assédio na carreira de atriz .

"Sempre tinha. Às vezes, era uma coisa escancarada e, outras vezes, não. Hoje ainda tem, a gente sabe que as pessoas são bem mais cautelosas agora e que sabem que é mais comum a gente falar 'não, espera' ou que pode rolar processo. Sinto que estamos em um momento melhor. Não sou da geração que pegou o pior do pior, mas posso dizer que sobrevivi a essa fase", acrescenta Bia Borinn .

Há dez anos nos Estados Unidos, a atriz se mudou para o país após conhecer o marido, o ator Eduardo Muniz. "Era uma vontade que eu sempre tive, mas nunca tinha rolado. Depois que conheci o Edu, isso se transformou em um projeto. Quando nosso filho tinha dois anos e meio, falamos 'por que não?'. Já vai fazer dez anos que estou aqui, nem sei como isso aconteceu".

Apesar de não ter planos de retornar para morar no Brasil, Bia Borinn destaca a vontade de voltar a atuar no país e reflete sobre o trabalho no exterior: "Quero atuar no Brasil, posso entrar e sair dos Estados Unidos quando eu quiser. Minha família toda está aí. Inclusive, me descobri ainda mais brasileira aqui fora. Sair do país foi fundamental para desenvolver minha identidade e questionar minha ancestralidade".

"Gosto de ter essa missão de trazer consciência do que é a brasilidade e de como ela é complexa. Tento me conectar com a comunidade de artistas brasileiros daqui, a gente vai se juntando para, cada vez mais, criar conteúdo com representatividade. No exterior, você tem que construir essa família", completa a atriz.