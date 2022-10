Atriz Angela Lansbury morre aos 96 anos

Conhecida pela série 'Assassinato Por Escrito', a atriz Angela Lansbury faleceu nesta terça-feira, 11

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 18h51

Luto! A atriz Angela Lansbury, conhecida pela série Assassinato Por Escrito e por dublar personagem em A Bela e a Fera, morreu nesta terça-feira, 11, aos 96 anos, cinco dias antes de seu aniversário.

O falecimento da artista foi informado através de um comunicado, feito pelos seus filhos. Na nota, eles informaram que Lansbury faleceu "pacificamente enquanto dormia", em sua casa em Los Angeles, nos Estados.

"Os filhos da dama Angela Lansbury estão tristes por anunciar que sua mãe morreu pacificamente enquanto dormia em casa, em Los Angeles", disse a família em comunicado, segundo o canal americano NBC News.

Angela Lansbury nasceu em Londres, e conseguiu reconhecimento em diferentes mídias. Com uma longa carreira, ela conquistou cinco prêmios Tony, o mais importante do teatro americano. Além disso, foi indicada três vezes ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, pelos filmes "À meia luz" (1944), "O retrato de Dorian Gray" (1946) e "Sob domínio do mal" (1963), e ganhou um prêmio honorário pelo trabalho no cinema em 2013.

A atriz também fez sucesso na série de investigação "Assassinato Por Escrito", exibido entre os anos 1984 e 1996 nos Estados Unidos. Com esse trabalho, ela recebeu 12 indicações ao Emmy. No prêmio principal da TV americana, ela recebeu ainda outras seis indicações.

