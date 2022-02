Atriz Ágatha revela ensinamentos de Nathalia Timberg no início da sua carreira: ''Super importante''

A atriz Ágatha relembrou conversas importantes com um dos grandes ícones da TV e teatro, Nathalia Timberg

A atriz Ágatha com apenas aos nove anos teve a oportunidade de trabalhar ao lado de Eva Wilma (1933 – 2021) e Nathalia Timberg (92), na peça O que terá acontecido a Baby Jane?.

A artista comenta que a experiência de atuar com essas gigantes marcou a sua vida.

"Atuar com esses dois ícones do teatro e da TV foi com certeza um das melhores experiência da minha vida, acho que aprendi muito com elas e muito do que eu aprendi e levo hoje em dia comigo veio delas, de estar observando elas em cena e poder conversar e trocar com elas fora de cena foi muito especial", disse ela.

E claro que o projeto garantiu frutos com tamanhos ensinamentos dados pelas estrelas da TV e teatro, o que ela guarda até hoje.

"Lembro até hoje de um dos ensinamentos da Nathalia antes de começar a peça, que era que o público não sabe história e nós atores estamos ali para contar uma história, então, não tínhamos que ter medo de errar o texto, travar ou paralisar porque eles não sabem o que vem depois, a gente tem que passar verdade, isso é o mais importante, esse conselho foi super importante para mim e eu sou muito grata e honrada por trabalhar com elas, morro de saudades desses momentos", contou.

Na televisão, Ágatha fez participações nas novelas A Força do Querer e O Sétimo Guardião, da TV Globo. Nelas, ela contracenou com Bruno Gagliasso (39) e Marina Ruy Barbosa (26). Já nos musicais, a jovem estreou no clássico A Noviça Rebelde, com Gabriel Braga Nunes (48) e Larissa Manoela (21).