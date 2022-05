Ator Tonico Pereira é internado em hospital do Rio de Janeiro

No hospital!

O ator Tonico Pereira precisou ser hospitalizado devido a uma crise de diverticulite

Tonico Pereira (73) está internado no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro desde o último sábado, 28.

Segundo as informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o ator precisou ser hospitalizado devido a uma crise de diverticulite. Além disso, ele ainda está tratando de uma inflamação nos brônquios.

"Já fiz três testes de Covid e deram negativo. Uma inflamação afetou os brônquios, por isso estou com a respiração cansada e a voz anasalada. Estava caminhando para uma pneumonia, mas ela não foi detectada. E o tratamento da diverticulite também não surtiu efeito, mas acredito que a alta médica venha nos próximos dias, quando eu melhorar", explicou o artista.

A morte de Milton Gonçalves

Do hospital, Tonico Pereira se pronunciou sobre a morte do ator Milton Gonçalves (1933 - 2022) e gravou um vídeo para se despedir do amigo.

"Desde os primórdios da minha vida profissional na TV, no caso, na Globo, fomos amigos. Amigos mesmo! Infelizmente, a política sindical nos afastou. Mas, no fundo, não deixamos de ser amigos. E mais no fundo ainda, nunca deixei de admirá-lo como ator. Um abraço, Milton", disse ele na gravação.

